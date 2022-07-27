Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası

Çankırı'da Hititler döneminden bu yana kullanılan Tuz Mağarası, her gün onlarca vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bunun yanında mağara, sağlık turizmi, sanatsal faaliyetler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çalışmaların sürdüğü mağara bir yandan da ziyaretçilerin akınına uğruyor.