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Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası

Çankırı'da Hititler döneminden bu yana kullanılan Tuz Mağarası, her gün onlarca vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bunun yanında mağara, sağlık turizmi, sanatsal faaliyetler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çalışmaların sürdüğü mağara bir yandan da ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:09
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Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası

Çankırı il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hititler döneminden beri yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası, her gün onlarca vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yenilenen Tuz Mağarası, sağlık turizmi, sanatsal faaliyetler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası

Çalışmaların sürdüğü mağara bir yandan da ziyaretçilerin akınına uğruyor.

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Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası

Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili ile birlikte Tuz Mağarası'na yoğun ilgi göstermeye başladı.

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Çankırı’da herkes oraya akın ediyor! Yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası