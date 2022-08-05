05 Ağustos 2022, Cuma
Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış
Bursa'da çöp evden kurtarılan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce gördüğünü anlattı. Cem'in, acile gelen anneannesine refakat ettiğini belirten Koçak, dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:13
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