Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" diyen Kamuran Pınar Acar tutuklandı.