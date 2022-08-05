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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Bursa'da çöp evden kurtarılan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce gördüğünü anlattı. Cem'in, acile gelen anneannesine refakat ettiğini belirten Koçak, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:13
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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Türkiye'yi sarsan olay Bursa'da yaşandı. Dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar verdi.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Kararın ardından eve giden icra ekibi, içerisinin çöple dolu olduğunu gördü. 22 Temmuz günü temizlik için eve gelen belediye ekipleri, kapısı kilitli olan çöplerle dolu odada Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A.'yı bitkin ve yarı baygın halde buldu. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu tahmin edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" diyen Kamuran Pınar Acar tutuklandı.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet hakkında yeni gelişme! 3 yıl önce kendini böyle tanıtmış

Oğlunun kardeşinin yanında olduğunu öğrenince Bursa'ya gelen Yasemin Acar, Cem Muhammet'i alarak Antalya'ya döndü.