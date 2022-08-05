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İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. O anlara şahit olan vatandaşların panik anları kameralara yansırken ölümü şüpheli bulan polis, duşta olduğunu iddia eden kadının kardeşini gözaltına aldı. Kadının akşam saatlerinde uçuş yapacağı ve üzerinde kıyafeti ile kol çantasının olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:29
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İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

İstanbul Kağıthane'de yaşanan olay, dün saat 15.30 sularında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu 32 yaşındaki Hadel Alhadad, bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı.

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İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

Genç kadın bunun üzerine 29 yaşındaki kardeşi Şakir D.'yi arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirdi.

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İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

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İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

UÇUŞUN OLDUĞU GÜN DÜŞÜP CAN VERDİ

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.