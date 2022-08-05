İstanbul’da gizemli ölüm! “İnsan ablasını öyle görünce ağlar”

İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. O anlara şahit olan vatandaşların panik anları kameralara yansırken ölümü şüpheli bulan polis, duşta olduğunu iddia eden kadının kardeşini gözaltına aldı. Kadının akşam saatlerinde uçuş yapacağı ve üzerinde kıyafeti ile kol çantasının olduğu öğrenildi.