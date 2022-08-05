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Büyükçekmece’de oturduğu sitenin önünde kabusu yaşadı! "Sık kafasına, sık"

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde silahlı ve kar maskeli 3 kişi, aracıyla evine gitmeye çalışan bir şahsı, oturduğu sitenin önünde gasp etti. Zanlılardan biri, diğerine "Sık onun kafasına, sık!" diye bağırırken anahtarını vermemekte ısrar eden adam, lüks marka otomobilini kurtaramadı. Kimliği tespit edilemeyen 3 gaspçı, otomobili zorla alarak kayıplara karışırken o anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:43
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Büyükçekmece’de oturduğu sitenin önünde kabusu yaşadı! Sık kafasına, sık

Olay, Çarşamba günü saat 02.30 sularında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşandı.

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Büyükçekmece’de oturduğu sitenin önünde kabusu yaşadı! Sık kafasına, sık

3'Ü BİRDEN GELİNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Edinilen bilgiye göre A. B., 34 PE 9606 plakalı aracıyla, yaşadığı sitenin otoparkına doğru gitti.

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Büyükçekmece’de oturduğu sitenin önünde kabusu yaşadı! Sık kafasına, sık

Otoparkta yer olmadığı için sitenin kapısının önüne yanaşan A.B, park halindeki araçtan çıkan, elleri silahlı ve kar maskeli 3 şahsın kendisine doğru geldiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Büyükçekmece’de oturduğu sitenin önünde kabusu yaşadı! Sık kafasına, sık

"SIK KAFASINA SIK"

Otomobilini gasp etmeye çalışan şüphelilerden biri, A.B.'nin anahtarı vermemekte direttiğini görünce yanındakine "Sık kafasına, sık!" diyerek tehdit etti. A. B., şüphelilere karşı mücadele etmesine rağmen aracını kurtaramazken gaspçılar, otomobille birlikte kayıplara karıştı.

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Büyükçekmece’de oturduğu sitenin önünde kabusu yaşadı! Sık kafasına, sık

Olay sonrası durum emniyet güçlerine bildirilirken polis ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.