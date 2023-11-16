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Haberler Galeri Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

Eskişehir'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Derya Yıldırım, ziynet eşyalarını da alarak 9 Kasım'da ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Deniz Hanım, kızını takıntı haline getiren İlhan adındaki şahsın kaçırmış olabileceğini iddia etti. Kaybının 6. Gününde Ankara'da olduğu öğrenilen Derya canlı yayına geldi. Kızına kavuşan Deniz Hanım sevinçten havalara uçtu. Derya'nın eşi Engin ile yüzleştiği anlar ise yayına damga vurdu. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 13:18
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Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınına konuk olan Deniz Hanım, evli ve iki çocuklu kızı Derya'yı bulmak için yardım istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

9 Kasım'da ortadan kaybolan kızının telefonuna ulaşamayan anne, ziynet eşyalarını alarak giden Derya'nın hayatından endişe duyduğunu belirtti.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

Kızını takıntı haline getiren İlhan isimli bir şahıs olduğunu belirten Deniz Hanım, "Ondan şüpheleniyorum, kızımı kaçırmış olabilir" dedi.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

İddialar üzerine telefonla canlı yayına bağlanan İlhan Bey, Derya'nın yanında olmadığını başka biriyle gitmiş olabileceğini söyledi.

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Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

Yayın devam ederken bir izleyici arayarak Derya'nın 24 yaşında Berkan adında biriyle beraber olduğunu söyledi.