Çocuklarını bırakıp kaçan Derya Yıldırım’ı Müge Anlı buldu! Kocasının attığı mesajlar şoke etti! Saçlarını koparıp kırk düğüm büyüsü yaptı

Eskişehir'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Derya Yıldırım, ziynet eşyalarını da alarak 9 Kasım'da ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Deniz Hanım, kızını takıntı haline getiren İlhan adındaki şahsın kaçırmış olabileceğini iddia etti. Kaybının 6. Gününde Ankara'da olduğu öğrenilen Derya canlı yayına geldi. Kızına kavuşan Deniz Hanım sevinçten havalara uçtu. Derya'nın eşi Engin ile yüzleştiği anlar ise yayına damga vurdu. İşte yaşananlar...