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Haberler Galeri 666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…

666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…

Paganizm ile Yahudi inancı arasında ne tür bir bağlantı var sorusu araştırılanlar arasında yer alıyor. Son dönemlerde gündemden düşmeyen 666 sayısını hepimiz Satanizm ve Şeytan temelleriyle tanıyoruz. İşgalci İsrail devletinin uyguladığı soykırımın temeli aslında bir pagan ya da satanist karanlık ideolojiye mi dayanıyor? İşte detayları...

Asel Sema Uğurlu
Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:09
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666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan’ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA’NIN tarihsel boyutu…

666 sayısının temeli, Yahudilikteki gizli Kabala inancına dayanmaktadır. "Kabala", İbranice "Kabbalah" kelimesinden türetilmiştir ve "kabbel" fiilinden gelmektedir. Yahudiler, Kabala alfabesini kutsal kabul ederek her sayıyı bir harfle ilişkilendirmişlerdir, yani sayıların alfabetik karşılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle, aralarında şifreli bir konuşma ve mesaj iletişimi dönemi yaşanmıştır. 666 sayısının anlamı, bu temeller üzerine oturmaktadır ve Yahudilik ile Kabala'nın derin anlam dünyasına dayanmaktadır. İşte A'dan Z'ye 666 rakamı, bu mistik anlayışın bir yansıması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan’ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA’NIN tarihsel boyutu…

KABALA NEDİR?

Kabala kelimesi İbranice kökene sahip olup "Kabbel" fiilinden türemiştir. Kabbel; almak, kabul etmek anlamına gelir. Sıfat olarak kullanılan "Kabbal" ise, karşısında veya huzurunda anlamlarına gelir. Bu ise, "Yukarının Hikmeti" olarak kabul edilir. Buradan hareketle "Kabala" terimi, Yahudi mistik geleneğini temsil etmektedir

Kabala, temelde İbranice olup kaynak çıkış noktası ise İsrail'dir.

Tahrif edilmiş Yahudi inancına göre, şifahi şeriat olarak Sina'da Hz. Musa'ya vahyedilmiştir.

Kabala, "Tevrat'ın özü", "zamanın başlangıcından beri saklı sırların Yahudiliğin kalbindeki mahzeni" olarak ifade edilmektedir.

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666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan’ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA’NIN tarihsel boyutu…

KABALA VE 666 BAĞLANTISI NEDİR?

Kabalistlerin üzerinde önemle durdukları konulardan birisi de İbrani alfabesinin mistik yorumu olmuştur. İbrani alfabesi inançlarına doğrultusun kutsal bir alfabe olarak kabul edilmektedir. Yahudilere göre, kutsal dışı dillerden tam olarak ayrılmaktadır ve onlarla mukayese edilemez bir durum arz etmektedir.

Kabalistler, İbrani alfabesinin her harfine sayısal bir değer vermişlerdir. Mesela, alef'in değeri bir iken, yirmi ikinci harfin değeri dört yüz dür. Harflerin sayısal değerini, hem Kabalistler hem de Kabala'nın edebi okuyucuları, her zaman dikkate almışlardır.

Bu sebeple Yahudilik ve Kabala temelinde insanlar aslında bir mesaj gönderecekleri zaman bunu sayılarla şifreler ve gizli mesajlar verirlerdi.

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666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan’ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA’NIN tarihsel boyutu…

666'NIN İKİ FARKLI BAĞLANTI NOKTASI

1. ANLAM

Serbest Masonluğun temel taşı Hiram Abiff olarak kabul ediliyor. Hiram aynı zamanda "Ram" anlamına gelen Haram olarak da yazılır. Ra veya Ram, güneş tanrısı güneş çakrasının eski adıdır ve aynı zamanda güneş çakrası için bir mantradır. Abiff yılan babayla ilgilidir. Masonluktaki Güneş Tapınağı da 666 olarak kabul görmektedi.

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666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan’ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA’NIN tarihsel boyutu…

Güneş Tapınağı Nedir:

Bazı iddialara göre; Güneş Tapınağı için Yahudiler'in gökten ineceğine inandıkları 3. mabet yani Süleyman Tapınağı'nı ifade edildiği inanışı da bulunmaktadır.

Kimi kaynaklara göre ise Babil döneminde inşa edilen Zigguratları ifade etmektedir.

Yani 666 sayısı Yahudilere göre 3. tapınağı temsil ediyor olabilir.

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