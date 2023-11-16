16 Kasım 2023, Perşembe
666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…
Paganizm ile Yahudi inancı arasında ne tür bir bağlantı var sorusu araştırılanlar arasında yer alıyor. Son dönemlerde gündemden düşmeyen 666 sayısını hepimiz Satanizm ve Şeytan temelleriyle tanıyoruz. İşgalci İsrail devletinin uyguladığı soykırımın temeli aslında bir pagan ya da satanist karanlık ideolojiye mi dayanıyor? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:09
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