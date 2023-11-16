666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…

KABALA VE 666 BAĞLANTISI NEDİR?

Kabalistlerin üzerinde önemle durdukları konulardan birisi de İbrani alfabesinin mistik yorumu olmuştur. İbrani alfabesi inançlarına doğrultusun kutsal bir alfabe olarak kabul edilmektedir. Yahudilere göre, kutsal dışı dillerden tam olarak ayrılmaktadır ve onlarla mukayese edilemez bir durum arz etmektedir.

Kabalistler, İbrani alfabesinin her harfine sayısal bir değer vermişlerdir. Mesela, alef'in değeri bir iken, yirmi ikinci harfin değeri dört yüz dür. Harflerin sayısal değerini, hem Kabalistler hem de Kabala'nın edebi okuyucuları, her zaman dikkate almışlardır.

Bu sebeple Yahudilik ve Kabala temelinde insanlar aslında bir mesaj gönderecekleri zaman bunu sayılarla şifreler ve gizli mesajlar verirlerdi.