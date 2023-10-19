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Haberler Galeri Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta, 2 Eylül günü ortadan kaybolan Nevrigül Alan konusu işlendi. Çocuklarını almak için evden çıkan 22 yaşındaki genç kızın ailesi, 6 yıllık evliliğinde şiddet gördüğü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken, annesi ise kızının ölmüş olabileceğini ileri sürdü. 47 gündür haber alınamayan Nevrigül Alan'dan acı haber geldi. genç kadın, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:17
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Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 47 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, iddialara göre İznik ilçesindeki çocuğunu almak için evden ayrıldı.

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Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Bir daha kendisinden haber alınamayan genç kadının yakınları Müge Anlı'ya başvurdu.

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Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının ölmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürdü.

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Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Damadının Nevrigül'ü süpürge sopasıyla dövdüğünü iddia eden acılı baba, kocasının kızına yüzüne kezzap atarım şeklinde tehditler savurduğunu belirtti.

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Çocuğunu almak için evden çıkmıştı! Müge Anlı’nın aradığı Nevrigül Alan ağaca asılı halde bulundu

Bir diğer iddialar ise Nevrigül'ün, kaybolmadan kısa bir süre önce arkadaşına, "Bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet" dediği söylendi. Günlerdir aranan Alan'dan akşam saatlerinde acı haber geldi.