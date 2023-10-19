Mevsimin ilk karı yağdı! Gümüşhane beyaza büründü

İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sabaha kadar etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı olarak gerçekleşti. Kentin 2 bin metre ve üzerindeki zirve ve geçitlerinin birçoğu kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

