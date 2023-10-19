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İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29.90'a gerileyerek son 14 yılın en düşük seviyesini gördü. Diğer barajlarda da doluluk oranında büyük düşüş yaşandığını belirten Dr. Doğan Yaşar, "Şu anki aşamada bir sıkıntı olmasa da 'tehlikenin başlangıcı' diyebiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:42
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İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının yanı sıra yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı, kuraklık yaşandı.

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İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

Bu durum, barajlardaki doluluk oranlarında düşüşe yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan, kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl 44,19 olan su doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 29,90'a geriledi.

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İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

Balçova Barajı'ndaki doluluk oranı 25,83'ten 15,07'e, Gördes Barajı 4,06'dan 3,09'a, Ürkmez Barajı 52,58'ten 16,18'e, Güzelhisar Barajı 65,05'ten 59,60'a ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise 49,64'ten 22,51'e düştü.

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İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

'KURAK DÖNEMDE ÇOK ACISINI ÇEKERİZ'

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir'deki barajlarımızda su seviyesi, son 14 yılın en düşük seviyesine geldi. En son İzmir'in ana barajı Tahtalı'da su seviyesi, 2008'de yüzde 2'ye düşmüştü. 2009'da ise çok iyi yağışlar gerçekleşti.

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İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

1971 yılından sonra en yağışlı dönemi yaşadık. Ancak o günden sonra hep Tahtalı Barajındaki doluluk oranı, yüzde 75 ila 76'lardaydı. Maalesef bu sene yüzde 29'lara düştü. Son 14 yılın en düşük seviyesi. Diğer barajlarımız da aynı şekilde doluluk oranı düştü.