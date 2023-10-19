İzmir için kuraklık uyarısı: Tehlikenin başlangıcı

1971 yılından sonra en yağışlı dönemi yaşadık. Ancak o günden sonra hep Tahtalı Barajındaki doluluk oranı, yüzde 75 ila 76'lardaydı. Maalesef bu sene yüzde 29'lara düştü. Son 14 yılın en düşük seviyesi. Diğer barajlarımız da aynı şekilde doluluk oranı düştü.