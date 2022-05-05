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Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

İstanbul'da 12 senedir özel bir bankada çalışan 36 yaşındaki Zuhal Uncu, çocuğu olmayacağını öğrendi. Ardından da evliliği bitti. Ama o vazgeçmedi ve hayata daha sıkı tutundu. Ömrünü adeta bütün çocuklara adadı. 'Zuzu' lakaplı Zuhal Uncu, ihtiyacı olan çocukların bir kalemi, defteri sahip olması için senelerdir yardım toplayıp minik kalpleri sevindiriyor. Zaman zaman arkadaşlarının desteğiyle bazen de maaşını son kuruşuna kadar çocuklar için harcıyor. Yardımlar ulaştığında da çocukların resimlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 09:16
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Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

İstanbul'da özel bir bankada çalışan Zuzu lakaplı Zuhal Uncu, normal bir şekilde bebeği olamayacağını öğrendi. Bir müddet sonra evliliği sonlandı, zorlu günler birbirini kovaladı. Yıkıldı ama vazgeçmedi. Ömrünü bütün çocuklara adadı. İsmini bile bilmediği çocuklara mont, ayakkabı giydirmek için elinden ne geliyorsa yaptı.

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Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

ÇOCUKLAR İÇİN MAAŞININ SON KURUŞUNA KADAR HARCIYOR

'Zuzu' lakaplı Zuhal Uncu, ihtiyaç sahibi çocukların bir kaleme, deftere sahip olması için yıllardır yardım topluyor. Kimi zaman çevresindeki arkadaşlarının desteğiyle kimi zaman maaşını son kuruşuna kadar harcıyor.

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Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

O SORU GELİNCE SESSİZLİĞE GÖMÜLÜYOR

Yardımlar ulaştığında ise çocukların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. 'Tek kişilik yardım derneği' gibi çalışan Uncu, çocuklardan bahsederken gözlerinin içi gülüyor, onların mutlu anlarını büyük bir aşkla anlatıyor. "Neden çocuklar?" diye sorunca da derin bir sessizliğe gömülüyor, uzaklara bakıyor.

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Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

"BİR ÖĞRETMENİN VERDİĞİ PARAYLA ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLDUM"

Zuhal Uncu, hikayesini şöyle anlatıyor: "Babamın iflas etmesi üzerime yokluk içinde büyüdüm. Sıkıntı, dert nedir çok iyi bilirim. Bir öğretmenin verdiği parayla üniversiteye kayıt oldum. Bu hayatta nefes alıp, doğru insan olmak ve hissettiklerimi yaşamak için çabalıyorum. 28 yaşında anne olamayacağım gün, dünyam üzerime yıkılmıştı. Evlilik hayatıma mutsuz devam etmek istemeyerek noktalayıp yolumu çizmeye koyuldum."

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Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

"TÜM ÇOCUKLARIN ANNESİ OLARAK ONLARIN HAYATLARINA DOKUNABİLMEK İÇİN KENDİME SÖZ VERDİM"

Çocukların hayatlarına dokunabilmek için kendisine söz verdiğini vurgulayan Uncu, "Biyolojik bir anne olamayacaktım. Ben de tüm çocukların annesi olarak onların hayatlarına dokunabilmek için kendime söz verdim. Birbirinden güzel, birbirinden masum yüzlerce çocuğum var. Bugüne şükrediyorum ki yarınım güzel olsun. Kendimi ölmüş ve yeniden doğmuş hissediyorum." ifadelerini kullanıyor.