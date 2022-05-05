Çocuğu olmayınca evliliği bitti! Zuzu tüm çocukların annesi oldu

İstanbul'da 12 senedir özel bir bankada çalışan 36 yaşındaki Zuhal Uncu, çocuğu olmayacağını öğrendi. Ardından da evliliği bitti. Ama o vazgeçmedi ve hayata daha sıkı tutundu. Ömrünü adeta bütün çocuklara adadı. 'Zuzu' lakaplı Zuhal Uncu, ihtiyacı olan çocukların bir kalemi, defteri sahip olması için senelerdir yardım toplayıp minik kalpleri sevindiriyor. Zaman zaman arkadaşlarının desteğiyle bazen de maaşını son kuruşuna kadar çocuklar için harcıyor. Yardımlar ulaştığında da çocukların resimlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.