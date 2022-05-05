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Diyarbakır'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:44
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Diyarbakır’daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Kan donduran olay, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete gelen iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.

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Diyarbakır’daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı.

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Diyarbakır’daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır yaralandı.

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Diyarbakır’daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Diyarbakır’daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.