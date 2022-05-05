05 Mayıs 2022, Perşembe
Diyarbakır'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti
Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:44
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