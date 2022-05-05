Diyarbakır’daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Kan donduran olay, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete gelen iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.