Çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor! Vücudu hastalıklardan koruyor
Pırasaya benzeyen ancak pırasadan daha küçük olan yabani pırasa da denilen çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Ülkemizde Güney ve Güney Doğuda sıklıkla tüketilen çiriş otu hakkında vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki çiriş otunun faydaları nelerdir? Çiriş otu nasıl tüketilir?
Giriş Tarihi: 18.04.2022
09:55
Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla gulik otu olan çiriş otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.
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Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.
Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.
ÇİRİŞ OTUNUN (GULİK) FAYDALARI – C vitamini açısından zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.
– Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.
– İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardım eder.
– Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.