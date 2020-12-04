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Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Son zamanlarda YouTube videoları adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü Çinli Youtuber Qi Huahua, son dönemlerin trendleri arasında yer alan ve yayılan 'heykel makyaj' tekniğini uyguladı. Huahua'nın değişimi yok artık dedirtti.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 06:15
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Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Son zamanlarda YouTube videoları izlenmeleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü Çinli Youtuber Qi Huahua, son zamanlarda yayılan 'heykel makyaj' tekniğini uyguladı. Huahua'nın değişimi yok artık dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...
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Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...
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Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...
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Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...