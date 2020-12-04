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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki... Çinli Youtuber sosyal medyayı salladı! Öyle bir şey yaptı ki... Son zamanlarda YouTube videoları adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü Çinli Youtuber Qi Huahua, son dönemlerin trendleri arasında yer alan ve yayılan 'heykel makyaj' tekniğini uyguladı. Huahua'nın değişimi yok artık dedirtti. Giriş Tarihi: 04.12.2020 06:15
Son zamanlarda YouTube videoları izlenmeleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü Çinli Youtuber Qi Huahua, son zamanlarda yayılan 'heykel makyaj' tekniğini uyguladı. Huahua'nın değişimi yok artık dedirtti.
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