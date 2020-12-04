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Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor

Afrika ülkesi Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 06:25
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Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor

2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.

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Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

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Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

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Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...

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Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.