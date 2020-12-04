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04 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor
Gökyüzünde onu gören şaştı kaldı! Kimse tuhaf cismin ne olduğunu bilmiyor
Afrika ülkesi Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 06:25