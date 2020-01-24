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Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranması yapıldı.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 09:19
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Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı.

İŞTE O ANLAR

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Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi

Koronavirüs'ün Çin'in ardından bir çok ülkede görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda toplanan bilim kurulu, bu ülkeden İstanbul Havalimanı'na gelen tüm uçuşların bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması konusunda karar almıştı. Kararın ardından ilk uygulama bu sabah yapıldı.

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Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi

İstanbul Havalimanı'na sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcuları termal kamera ile taranması yapıldı. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Wuhan-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketi virüs nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

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Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi

YEŞİL RENK OLARAK BELİRLENECEK

İstanbul Havalimanı yetkilileri Çin'den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu alana kurdukları termal kamera ile yolcuları taramaya başladı. Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renk ile belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından havalimanına kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek.

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Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi

38 DERECENİN ÜSTÜNE VÜCUT ISISI EKRANA GELİYOR

Yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak, "Basından da takip ettiğimiz gibi 1 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuan kentinde başlayan koronavirüsü tandemisin var. Biz tedbirlerimizi 13 Ocak'tan itibaren başlattık.