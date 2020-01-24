Çin'den gelen yolcular termal kamera ile kontrol edildi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranması yapıldı.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 09:19
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı.
İŞTE O ANLAR Koronavirüs'ün Çin'in ardından bir çok ülkede görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda toplanan bilim kurulu, bu ülkeden İstanbul Havalimanı'na gelen tüm uçuşların bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması konusunda karar almıştı. Kararın ardından ilk uygulama bu sabah yapıldı.
İstanbul
sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Havalimanı'na ve Guangzhou uçaklarının yolcuları termal kamera ile taranması yapıldı. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Şanghay seferini yapan özel bir Wuhan-İstanbul şirketi virüs nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. havayolu YEŞİL RENK OLARAK BELİRLENECEK
İstanbul
yetkilileri Çin'den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu alana kurdukları termal kamera ile yolcuları taramaya başladı. Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renk ile belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından Havalimanı kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek. havalimanına 38 DERECENİN ÜSTÜNE VÜCUT ISISI EKRANA GELİYOR
Yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak, "Basından da takip ettiğimiz gibi 1 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuan kentinde başlayan koronavirüsü tandemisin var. Biz tedbirlerimizi 13 Ocak'tan itibaren başlattık.