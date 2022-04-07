Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kripto para cinayetinde H.A. hayatını kaybetti. Tutuklu 3 zanlı, güvenlik kameralarının cinayet anını saniye saniye kaydetmesine rağmen suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini istedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2022
12:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
12:35
Cinayet, 05 Temmuz 2021'de Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta işlendi.
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"ZARARIMI KARŞILAYACAKSIN"
Edinilen bilgiye göre, Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu H.A. (30), Suriye uyruklu iş ortağı S.S. (31) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını talep etti. Çıkan tartışmanın ardından H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden H.A., burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu A.K.K. ve Suriye uyruklu A.S. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı.
HAVAALANINDA KISKIVRAK YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin H.A.'in ortağı S.S. olduğunu belirledi. S.S'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan Bursa polisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi, Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.
MAHKEME SALONUNDA ARAPÇA KÜFÜR ETTİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Görülen ikinci duruşmada, H.A.'nın eşi I.E.'de hazır bulundu. I.E., sanıklar salona alındığında Arapça sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Sanıklardan biri I.E.'nin küfür ettiğini söyledi.