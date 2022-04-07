Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

"ZARARIMI KARŞILAYACAKSIN"

Edinilen bilgiye göre, Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu H.A. (30), Suriye uyruklu iş ortağı S.S. (31) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını talep etti. Çıkan tartışmanın ardından H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden H.A., burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. hayatını kaybetti.