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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kripto para cinayetinde H.A. hayatını kaybetti. Tutuklu 3 zanlı, güvenlik kameralarının cinayet anını saniye saniye kaydetmesine rağmen suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:35
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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

Cinayet, 05 Temmuz 2021'de Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta işlendi.

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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

"ZARARIMI KARŞILAYACAKSIN"

Edinilen bilgiye göre, Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu H.A. (30), Suriye uyruklu iş ortağı S.S. (31) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını talep etti. Çıkan tartışmanın ardından H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden H.A., burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. hayatını kaybetti.

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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu A.K.K. ve Suriye uyruklu A.S. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı.

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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

HAVAALANINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin H.A.'in ortağı S.S. olduğunu belirledi. S.S'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan Bursa polisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi, Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi! Katiller hakim karşısında ‘suçsusuz’ dedi

MAHKEME SALONUNDA ARAPÇA KÜFÜR ETTİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Görülen ikinci duruşmada, H.A.'nın eşi I.E.'de hazır bulundu. I.E., sanıklar salona alındığında Arapça sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Sanıklardan biri I.E.'nin küfür ettiğini söyledi.