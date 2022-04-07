30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti!

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, milli imkanlarla geliştirilen, duyarlılık, tüm cihazlarda çalışma ve farklı varyantların tamamında tanı yapabilme özellikleri bulunan yerli Kovid-19 tanı kiti "TÜSEB DiaKit"in, 11 Nisan Pazartesi gününden itibaren kullanıma sunulacağını bildirdi. Akdoğan, "Kitimizin diğer kitlere göre duyarlılık, tüm cihazlarda çalışabilme ve farklı varyantların tamamında tanı yapabilme gibi bazı özellikleri var. Bu noktalarda sahadaki bazı kitlerden ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL