07 Nisan 2022, Perşembe
Büyük Çamlıca Camisi'nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak
Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:25
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