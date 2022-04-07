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Haberler Galeri Büyük Çamlıca Camisi'nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

Büyük Çamlıca Camisi'nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:25
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Büyük Çamlıca Camisi’nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

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Büyük Çamlıca Camisi’nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.

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Büyük Çamlıca Camisi’nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde, Peygamber Hazreti Muhammed'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkanı bulacak.

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Büyük Çamlıca Camisi’nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

KUR'AN-I KERİMLER, HACER'ÜL ESVED VE HIRKA-İ SAADET MUHAFAZALARI
İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eşsiz eserleri barındırıyor.

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Büyük Çamlıca Camisi’nde heyecanlı bekleyiş! Külliyedeki İslam Medeniyetleri Müzesi kapılarını açacak

Osmanlı Devleti'nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye gönderdiği Surre-i Hümayun Alayı'nın en gösterişli unsuru olan Mahmel-i Şerif ile Peygamber Hz. Muhammed'in fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan Hilye-i Şerifler, koleksiyonun dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.