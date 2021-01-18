18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler

Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler

Çıldır Gölü nerede | Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların erimesiyle göl ikiye bölünmüş bir görüntüye sahip oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 10:40
  • 1
  • 20
Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler

Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler

Buzların çözülmesi ile birlikte ikiye ayrılan bir manzara sergileyen Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oldu.

  • 3
  • 20
Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler

Gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız isimli vatandaş, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz.

  • 4
  • 20
Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler

Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarfındanki buzlar sağlam" diye konuştu.

  • 5
  • 20
Çıldır Gölü hangi ilde | İkiye ayrıldı! İlginç görüntüler