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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi
Buz kalıbı içinde donmuş bir halde bulunan mağara adamı, görenleri şoke ediyor. ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşanan bu olay ülkenin gündemine düştü. Bir anda karşılarında donmuş bir mağara adamı görenler, şaşkınlarını gizleyemedi. Çok kısa bir sonra olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Bu olay akıllara geçtiğimiz haftalarda dünyanın farklı yerlerinde görülen gizemli monoliti getirdi.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 09:58