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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi

Buz kalıbı içinde donmuş bir halde bulunan mağara adamı, görenleri şoke ediyor. ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşanan bu olay ülkenin gündemine düştü. Bir anda karşılarında donmuş bir mağara adamı görenler, şaşkınlarını gizleyemedi. Çok kısa bir sonra olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Bu olay akıllara geçtiğimiz haftalarda dünyanın farklı yerlerinde görülen gizemli monoliti getirdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 09:58
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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi

ABD'de yaşanan bu olay, ülke gündemine düştü. Parka buz kalıbının içinde donmuş bir mağara adamını görenler, gözlerine inanamadı. Şaşkınlık veren bu olayın perde arkası kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi
ABD'nin Minneapolis şehrindeki bir parkta patikaların yanında bir buz bloğuyla kaplı donmuş bir mağara adamı keşfedildi.
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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi
Gizemli monolit, geçerken bir göz atmak için duran yerel yürüyüşçüleri büyülüyor.
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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi
Buzlu blok, geçen Kasım ayında Utah'ta bulunan metalik monolite benziyor. Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde de bir anda farklı monolitler görülmeye başlanmıştı.
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Parkta donmuş halde bulundu! Gizemli olay! Görenler fotoğraf için sıraya girdi
'Buz Adam' heykeli, Theodore Wirth Park'taki iki parkur arasında yer alıyor ve buza benzeyen plastikle kaplı Zug Zug adlı bir mağara adamını tasvir ediyor.