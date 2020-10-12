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Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! Görenler hayrete düştü

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Giriş: 12.10.2020 09:31
Güncelleme:12.10.2020 09:50
Ordu'nun Ünye ilçesinde, patlıcan tohumu eken çiftçi, sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı. 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen çiftçi "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, patlıcan tohumu eken çiftçi, sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı. 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen çiftçi "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı" dedi.

Son dakika: Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! Görenler hayrete düştü SON DAKİKA: PATLICAN TOHUMU EKTİ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI! GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

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