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İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

Son dakika haberine göre İstanbul'da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adamın hakaret ederek annesi ve çocuğuna yaşattığı korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 10:09
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İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih- Taksim arası sefer yapan otobüste yaşandı. İddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte karşılıklı koltuklara oturarak seyahat etmeye başladı.

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İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

Bir durakta yaşlı bir adam otobüse binince, kadın iyilik olsun diye karşısında oturan oğlunu kucağına alarak yaşlı adama yer verdi. Küçük çocuk koltuktan kalktığı sırada yaşlı adamın beyaz pantolonuna ayağı çarpınca, yaşlı adam ortalığı birbirine kattı.

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İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

KÜÇÜK ÇOCUĞA BAĞIRIP, ANNESİNE HAKARET ETTİ
Neye uğradığını şaşıran anne ilk olarak çocuğunu alarak uzaklaştırmaya çalıştı, daha sonrada hakaret ederek bağıran yaşlı adama karşılık verdi.

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İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

Bu sırada yaşlı adam elindeki ile vurmaya çalışınca kadınla adam arasında tartışma yaşandı. Otobüste bulunanlar ise yaşlı adama tepki gösterdi. Bir süre sonra otobüstekiler kadın ve çocuğunu alarak otobüsün arka kısmına götürüp koltuğa oturttu.

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İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

KORKAN KÜÇÜK ÇOCUĞA OTOBÜSTEKİLER SU VERDİ
Otobüstekilerin yer vermesi sonucu arkada bulunan başka bir koltuğa oturan küçük çocuk, yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle ağladı.