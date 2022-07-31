İyilik yapmak isterken yaşlı adamın hışmına uğradı! Çocuk pantolonuna çarptı diye...

Son dakika haberine göre İstanbul'da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adamın hakaret ederek annesi ve çocuğuna yaşattığı korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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