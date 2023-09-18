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Haberler Galeri CHP'den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

CHP'den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

Özlem Çerçioğlu yönetimindeki CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi yine bir çevre katliamına imza attı. Belediyeye bağlı ASKİ, ilçenin atık sularını arıtmadan tarım arazilerine boşalttı. Bu durum nedeniyle ASKİ 325 bin lira para cezası yerken, 28 dönüm arazisi kanalizasyon suları nedeniyle bataklığa dönen vatandaş ASKİ'ye tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 08:55
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CHP’den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Köşk ilçesinde çevre katliamına imza attı.

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CHP’den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

Daha önce lağım kokusunu önlemek için kanalizasyon bacalarını çuvallarla kapatarak ilkel bir yöntem kullanan ASKİ ekipleri Köşk ilçesinde atık suları arıtmadan tarım arazilerine boşaltıyor.

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CHP’den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

66 yaşındaki 3 çocuk babası çiftçi Cüneyt Sülek'in 60 dönüm arazisinin 28 dönümü de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından araziye bırakılan atık sular neden kullanılamaz hale geldi.

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CHP’den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

Sülek'in arazisinin 28 dönümü kanalizasyon suları nedeniyle bataklığa döndü. Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine bölgeden numune alarak inceledi. İnceleme sonucu ASKİ'ye 325 bin lira para cezası kesti.

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CHP’den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

MAĞDUR ÇİFTÇİ SABAH'A KONUŞTU
Mağdur çifti Cüneyt Sülek (66) SABAH'a konuştu. Cüneyt Sülek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi tarlamızı lağım sularıyla bataklığa çevirdi.