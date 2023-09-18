CHP'den lağım belediyeciliği! Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım arazisini bataklığa çevirdi

Özlem Çerçioğlu yönetimindeki CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi yine bir çevre katliamına imza attı. Belediyeye bağlı ASKİ, ilçenin atık sularını arıtmadan tarım arazilerine boşalttı. Bu durum nedeniyle ASKİ 325 bin lira para cezası yerken, 28 dönüm arazisi kanalizasyon suları nedeniyle bataklığa dönen vatandaş ASKİ'ye tazminat davası açtı.