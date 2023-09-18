İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den uyarı: 8 kuvvetinde fırtına geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün (18 Eylül) hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunda bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği de, "Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı. Öte yandan mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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