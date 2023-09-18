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Haberler Galeri İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den uyarı: 8 kuvvetinde fırtına geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün (18 Eylül) hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den uyarı: 8 kuvvetinde fırtına geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün (18 Eylül) hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunda bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği de, "Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı. Öte yandan mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 09:45
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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den uyarı: Etkisini artırarak geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün 18 Eylül hava nasıl olacak?

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den uyarı: Etkisini artırarak geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün 18 Eylül hava nasıl olacak?

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den uyarı: Etkisini artırarak geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün 18 Eylül hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den uyarı: Etkisini artırarak geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün 18 Eylül hava nasıl olacak?

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den uyarı: Etkisini artırarak geliyor! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün 18 Eylül hava nasıl olacak?

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın; Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.