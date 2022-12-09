Bu hatalar doğalgaz faturanızı yarı yarıya arttırıyor! Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri

Soğutma maliyetinde de benzer oranlar söz konusu. Yalıtım kötü olursa hem ısıtma yönünden hem de soğutma yönünden harcanan elektrik enerjisinin bir kısmı boşa gitmiş oluyor. Yani yalıtım yapıldığı zaman yüzde 50'yi bulan tasarruflar elde etmek mümkün hale geliyor. Yalıtımın binada güç kaybını ve korozyonu önlemesi, sağlığa faydaları gibi etkenleri var..