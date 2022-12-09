Bu hatalar doğalgaz faturanızı yarı yarıya arttırıyor! Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri
Vatandaşlar La Lina soğuklarının ülkemizdeki etkilerini beklerken bir yandan da doğalgaz faturası nasıl düşer sorusunun cevabını arıyor. Aslında bir çoğumuzun farkında olmadığı tasarruf yöntemleriyle doğalgaz faturasını yarı yarıya indirmek mümkün. Peki doğalgaz faturası nasıl düşer? Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri neler?
Giriş Tarihi: 09.12.2022
14:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
14:08
Aralık ayıyla birlikte ülke genelinde iyice hissetmeye başladığımız soğuklar ile birlikte doğalgaz faturaları da gündeme geldi. Doğalgaz faturası nasıl düşer sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar aslında çoğunlukla kombi kullanırken yaptıkları yanlışlarla karşılaşıyor. Peki doğalgaz faturası nasıl düşer? Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri neler? İşte doğalgaz kullanımında tasarruf yöntemleri...
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ISI KAYBINA DİKKAT!
Uzmanlar eneji verimliliğindeki en önemli maddelerden birinin binalardaki ısı kaybının önüne gerçmek olduğunu aktarıyor. Binanın yalıtımsız olması durumunda ısınma amaçlı kullanılan doğal gazın yaklaşık yüzde 30-50'si atmosfere yani havaya gidiyor.
Soğutma maliyetinde de benzer oranlar söz konusu. Yalıtım kötü olursa hem ısıtma yönünden hem de soğutma yönünden harcanan elektrik enerjisinin bir kısmı boşa gitmiş oluyor. Yani yalıtım yapıldığı zaman yüzde 50'yi bulan tasarruflar elde etmek mümkün hale geliyor. Yalıtımın binada güç kaybını ve korozyonu önlemesi, sağlığa faydaları gibi etkenleri var..
ISI YALITIM KREDİSİ
Öte yandan binalar için ayrılan ısı yalıtımı maliyetinin düşük faizli Isı Yalıtımı Kredisi sayesinde en aza indirildiği aktarılıyor. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş konuyu şu şekilde açıklıyor;
"Binalar için şu an yalıtım için finansmana da ulaşabiliyorlar. Devletin açıkladığı bir yalıtım kredisi var. Yüzde 0,99 gibi bir faizi var. Daire başına harcanacak yalıtım maliyetleri değişkenlik gösterebiliyor. Ödeme yöntemine göre düşük faiz nedeniyle vade süresi içinde önemli bir tasarruf söz konusu"