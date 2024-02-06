06 Şubat 2024, Salı
6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!
Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde, Türkiye tam 11 il için yeniden tek yürek oluyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına, 6 Şubat depremi anma mesajları birbirinden anlamlı ve duygusal ifadelerle paylaşılıyor. İşte 6 Şubat asrın felaketinde anlamlı taziye mesajları...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:36
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