6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri! 

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi birçok şehirde depremden etkilenen vatandaşlar, deprem şehitlerinin yakınlarını ziyaret ediyor ve başsağlığı mesajları iletiliyor. Bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde olan Türkiye, depremin yaralarını sarmak ve hayatını kaybedenleri anmak adına bir araya geliyor. Anma mesajları, sosyal medya platformlarında ve diğer iletişim kanallarında paylaşılırken, toplumun bir arada olduğunu ve acıları paylaştığını gösteriyor.

6 ŞUBAT 2023 ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI