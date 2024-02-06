06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri! 

6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri! 

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde, Türkiye tam 11 il için yeniden tek yürek oluyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına, 6 Şubat depremi anma mesajları birbirinden anlamlı ve duygusal ifadelerle paylaşılıyor. İşte 6 Şubat asrın felaketinde anlamlı taziye mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:36
  • 1
  • 7
6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi birçok şehirde depremden etkilenen vatandaşlar, deprem şehitlerinin yakınlarını ziyaret ediyor ve başsağlığı mesajları iletiliyor. Bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde olan Türkiye, depremin yaralarını sarmak ve hayatını kaybedenleri anmak adına bir araya geliyor. Anma mesajları, sosyal medya platformlarında ve diğer iletişim kanallarında paylaşılırken, toplumun bir arada olduğunu ve acıları paylaştığını gösteriyor.

6 ŞUBAT 2023 ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!

"6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi."

"Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle. Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü."

  • 3
  • 7
6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!

"6 Şubat'ın acı hatıralarıyla dolu bu gün, birlik olma ve sevgiyi çoğaltma zamanıdır. Kayıplarımızı dualarla anıyoruz."

"Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız."

  • 4
  • 7
6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!

6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi… Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileriz.

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

  • 5
  • 7
6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!

6 Şubat 2023 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...

6 Şubat 2023, Saat: 04.17 … Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.