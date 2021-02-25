Son dakika | 'Bu kadar da olmaz' diyeceksiniz! Hepsi insan vücudundan çıkarıldı! 13 santimlik bir çivi bile var

Son dakika | 'Bu kadar da olmaz' diyeceksiniz! Hepsi insan vücudundan çıkarıldı! 13 santimlik bir çivi bile var...Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi bölümünde hastaların soluk ve yemek borusundan çıkartılan yabancı cisimlerin yer aldığı koleksiyon görenleri şaşkına çeviriyor. İnsan vücudundan çıkartılan cisimler arasında en çok 13 santimlik bir çivi dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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