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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız

Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız

Atv'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar sorular karşısında soğuk terler döktü. Yarışmada "1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?" sorusu ve yanıtı günün çok konuşulanları arasında girdi. İşte olay olan o sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 11.08.2022 00:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 01:03
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Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" bir kez daha izleyicileri ekranlara kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile Atv'de 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacıya sorulan sorunun cevabı merak konusu oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız

Yarışmada "1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?" sorusu ve yanıtı günün çok konuşulanları arasında girdi.

İşte olay olan o sorunun cevabı…

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Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız
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Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız