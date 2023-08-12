Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir'den DNA açıklaması

Tüm Türkiye'nin konuştuğu katliamda Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice öldürdü. Garipoğlu, tam 197 gün boyunca firari yaşadı. Aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edilen cani Garipoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevine intihar etti. Fakat hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi. Karabulut Ailesi'nin avukatı Doktor Rezan Epözdemir, ret kararının nedenini açıkladı ve DNA testine değindi.