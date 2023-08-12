12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir'den DNA açıklaması

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir'den DNA açıklaması

Tüm Türkiye'nin konuştuğu katliamda Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice öldürdü. Garipoğlu, tam 197 gün boyunca firari yaşadı. Aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edilen cani Garipoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevine intihar etti. Fakat hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi. Karabulut Ailesi'nin avukatı Doktor Rezan Epözdemir, ret kararının nedenini açıkladı ve DNA testine değindi.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 12:36
  • 1
  • 17
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir’den DNA açıklaması

Tarihler, 3 Mart 2009'u gösterdiğinde Türkiye korkunç bir cinayete tanıklık etti. 17 yaşındaki Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir'deki villada vahşice katledildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir’den DNA açıklaması

Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunması, tüyler ürpertti.

  • 3
  • 17
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir’den DNA açıklaması

TAM 197 GÜN KAÇTI!

Korkunç cinayetin faili Cem Garipoğlu, 197 gün sonra avukatı tarafından polise teslim edildi.

  • 4
  • 17
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir’den DNA açıklaması

Türkiye'nin gündemine oturan cinayeti işleyen katil Cem Garipoğlu, tutuklandıktan 5 yıl sonra 10 Ekim 2014'te cezaevindeki hücresinde intihar etti.

  • 5
  • 17
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı duyurdu | Avukat Rezan Epözdemir’den DNA açıklaması

HAKKINDAKİ İDDİALAR DEVAM ETTİ

Cem Garipoğlu'nun ölümünün üzerinden 9 yıl geçse de cinayetle ilgili iddiaların sonu gelmedi. Son olarak Cem Garipoğlu'nun aslında ölmediği, yurt dışına kaçırıldığı iddia edildi.