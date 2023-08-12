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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

Devlet her zorlukta vatandaşının yaralarını sarmaya devam ediyor. Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 72 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca bina ve işyeri de yıkılarak zarar görmüştü. Bu büyük afetin üzerinden 2 yıl geçti. Devletin Bozkurt'u ayağa kaldırılması için başlattığı çalışmalar sona erdi. Yeniden inşa edilen Bozkur'ta değişim herkesi mest etti. Sel felaketine neden olan Ezine Çayı ıslah edildi, TOKİ tarafından 649 toplu konutun inşası tamamlandı. İlçede 123 işyeri, pazar alanı, kıraathane hak sahiplerine teslim edildi. İlçede çok güzel meydan yapıldı, alt ve üstyapı tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği doğal gaz da ilçeye getirildi.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 10:46
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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

Türkiye'nin tarihindeki en büyük sel felaketlerinden biri 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşandı. Sel felaketinde sürüklenen ağaçlar, zarar gören binalar ve köprülerin çökmesiyle ile birlikte ilçe âdete savaş alanına dönerken 72 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

Binlerce insanı yuvasından eden felaketin ardından Bozkurt'ta yaraların sarılması için devlet bütün kurumlarını seferber etti.

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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

Bozkurt'taki işlerin başına ise; sel bölgelerinde yaptığı başarılı çalışmalar ile adını duyuran Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı getirildi.

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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

Sel felaketinin görüldüğü ilk günden bu yana kolları sıvayarak işe koyulan Kaymakam Atıcı, Bozkurt'un yaşadığı felaketin izlerini silebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

Yaşanan sel felaketinin ardından geriye bıraktığı izleri silebilmek bölgede yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştirildi.