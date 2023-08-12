12 Ağustos 2023, Cumartesi
Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana'dan şaşkına çeviren hareket
Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan kadın model eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan model Rana A. yakalanırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Skandal hareketin sahibi model kadının yakalanmadan önceki hamlesi ise oldukça şaşırttı.
Giriş Tarihi: 12.08.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 15:19
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