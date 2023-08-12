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Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana'dan şaşkına çeviren hareket

Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan kadın model eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan model Rana A. yakalanırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Skandal hareketin sahibi model kadının yakalanmadan önceki hamlesi ise oldukça şaşırttı.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 15:19
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Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana’dan şaşkına çeviren hareket

Yürekleri ağza getiren olay İstanbul Bağcılar'daki lüks bir sitede yaşandı.

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Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana’dan şaşkına çeviren hareket

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Adının Rana A. olduğu öğrenilen İranlı model, silahla yaşadığı dairenin balkonuna çıktı. Etrafa kurşun yağdırdı. Rana A. sağa sola rast gele ateş ettiği anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana’dan şaşkına çeviren hareket
Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki alan görüntüler üzerine İstanbul polisi düğmeye bastı.
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Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana’dan şaşkına çeviren hareket

GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün yabancı model Rana A.'nın evine baskın yaptı.

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Balkondan rastgele ateş açtı! Gözaltına alınan model Rana’dan şaşkına çeviren hareket
Rana A., gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabancaya ulaşıldı. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kadın ile ilgili soruşturma başlatıldı.