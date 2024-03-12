Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yeni bölümü, büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi, 60. bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüme dair detaylar...