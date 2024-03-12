12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yeni bölümü, büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi, 60. bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüme dair detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:48
  • 1
  • 7
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

  • 2
  • 7
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 60.Bölüm:

Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister. Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker.

  • 3
  • 7
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar.

  • 4
  • 7
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

  • 5
  • 7
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler.