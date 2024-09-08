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Haberler Galeri İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban'ın Hülya'sı bakın kimin kardeşi...

İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban'ın Hülya'sı bakın kimin kardeşi...

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan En Büyük Şaban, yıllar geçse de hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Filmde çiçekçi kız Hülya rolüyle akıllara kazınan Nilgün Bubikoğlu ise hakkında çıkan gerçekle gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı. İşte En Büyük Şaban'ın Hülya'sı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:44
İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban’ın Hülya’sı bakın kimin kardeşi...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi "En Büyük Şaban"da çiçekçi kız Hülya rolüyle gönüllere taht kuran Nilgün Bubikoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban’ın Hülya’sı bakın kimin kardeşi...

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı "En Büyük Şaban" filmi, hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazandı.

İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban’ın Hülya’sı bakın kimin kardeşi...

Filmin kadrosunda, sinemanın emektar isimlerinden Kamran Usluer, Reha Yurdakul ve Hikmet Karagöz gibi değerli oyuncular yer alırken, Nilgün Bubikoğlu, gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle biliniyor.

İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban’ın Hülya’sı bakın kimin kardeşi...

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncu son haliyle dikkat çekerken, hakkında çıkan bir gerçek duyanları şaşkına çeviriyor.

İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban’ın Hülya’sı bakın kimin kardeşi...

Nilgün Bubikoğlu'nun, Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile kardeş olduğu ortaya çıktı.