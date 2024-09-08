08 Eylül 2024, Pazar
İkisi de Yeşilçam yıldızı! En Büyük Şaban'ın Hülya'sı bakın kimin kardeşi...
Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan En Büyük Şaban, yıllar geçse de hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Filmde çiçekçi kız Hülya rolüyle akıllara kazınan Nilgün Bubikoğlu ise hakkında çıkan gerçekle gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı. İşte En Büyük Şaban'ın Hülya'sı...
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:44