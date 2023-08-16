The Simpsons'ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

"The Simpsons" dizisi, uzun bir süredir geleceği tahmin edebilen olayları mizahi bir şekilde öngörme özelliği ile dikkat çekmektedir. "The Simpsons"ın izleyicileri zaman zaman sıra dışı tahminleriyle şaşırtsa da kimi öngörüsü de endişelere neden olabiliyor. 2023 yılında Oppenheimer filminin sinemalara geleceğini doğru tahmin eden dizi aynı zamanda da savaş tahmininde bulundu. İşte detayları...