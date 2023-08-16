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The Simpsons'ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

"The Simpsons" dizisi, uzun bir süredir geleceği tahmin edebilen olayları mizahi bir şekilde öngörme özelliği ile dikkat çekmektedir. "The Simpsons"ın izleyicileri zaman zaman sıra dışı tahminleriyle şaşırtsa da kimi öngörüsü de endişelere neden olabiliyor. 2023 yılında Oppenheimer filminin sinemalara geleceğini doğru tahmin eden dizi aynı zamanda da savaş tahmininde bulundu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 13:55
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The Simpsons’ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

"The Simpsons" dizisi, 34 yıllık uzun soluklu yayın hayatı boyunca büyük olayları sıra dışı bir şekilde önceden tahmin etmesiyle dikkat çekiyor. Dizinin Titan denizaltı faciası, coronavirüs pandemisi ve Donald Trump'ın başkanlığı gibi olayları öngördüğü iddiaları, izleyicileri hayrete düşürmüş ve diziye olan ilgiyi artırmıştı. İşte gerçekleşmesi durumunda tüm dünyayı etkileyecek savaş kehaneti...

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The Simpsons’ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

ABD'li gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir programda Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova'da bir savaş çıkacağını öngördüğünü söyledi. Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

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The Simpsons’ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

2005 YILINDA YAYINLANDI

Bununla birlikte Morris bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televiyonda yayınlandı.

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The Simpsons’ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

OPPENHEIMER SİNEMALARDA

Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."

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The Simpsons’ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...

Öte yandan, The Simpsonlar'ın daha önce 16 Haziran'a yaşanan Titan denizaltı faciasını da tahmin ettiği iddia edilmişti. Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.