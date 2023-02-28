Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ile büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege bölgesi için olası bir depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ege'deki fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gönen, Ege bölgesi için deprem riski olan o illeri açıkladı...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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