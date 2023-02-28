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Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ile büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege bölgesi için olası bir depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ege'deki fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gönen, Ege bölgesi için deprem riski olan o illeri açıkladı...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:27
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Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege Bölgesi'nin depremselliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

Ege Bölgesi'nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gönen, "Kuzey Anadolu fay hattında daha uzun kırımlar meydana geliyor.

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Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

DENİZLİ, AYDIN, MANİSA...

Dolayısıyla daha uzun süreli depremler üretebilirken, Ege Bölgesi'ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor. Ege'de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı. Uşak'ın kuzeyine doğru baktığımızda Kütahya Gediz ile Uşak Banaz'a doğru, güneyinde ise Denizli Çivril'den Afyon Dinar'a doğru bir fay hattı bulunmaktadır.

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Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

Uşak'ın kuzey ve güney kesimlerinde bulunan fay hatlarından Uşak merkezi 1'inci derecede etkilenmez" dedi.

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Ege bölgesi için deprem uyarısı! Uzman isimden o illerde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı

'TORBALI VE ÖDEMİŞ RİSKLİ BÖLGEYE DAHA UZAK'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ege Bölgesi'nde de deprem senaryoları üzerine çalışıldığını belirten Doç. Dr. Tahir Gönen, Kütahya Gediz'deki depremin 6.5 büyüklüğünde, Denizli'nin Çivril'dekinin ise 5.5 büyüklüğünde olmasının beklendiğini kaydetti.