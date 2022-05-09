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Canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesi için Müge Anlı izleyicisi seferber oldu

28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen Yılmaz ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ve bebeklerinin biberonuna kadar çaldıran Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da kaybolmasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Hem baba hem de kızının bulunmasının ardından bir müjde daha geldi. Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için hem iyilik meleği Müge ve ekibi hem de gönüllü olarak yayına bağlanan iş insanları seferber oldu.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:54
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Canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesi için Müge Anlı izleyicisi seferber oldu

Aylardır kayıp olan Saffet Yılmaz ve ailesinin kavuşması Müge Anlı ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesi için Müge Anlı izleyicisi seferber oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.

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Canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesi için Müge Anlı izleyicisi seferber oldu

Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı.

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Canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesi için Müge Anlı izleyicisi seferber oldu

28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.

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Canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesi için Müge Anlı izleyicisi seferber oldu

Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.