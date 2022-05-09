Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

"BEN OLMASAYDIM, BAŞKA BİR VALE ARKADAŞIM ARABAYI KULLANACAKTI"

Ozan B. de "Olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak için, söz konusu eğlence merkezindeki müşterileri talepleri halinde gidecekleri yere bırakırdım. Karşılığında da cüzi bir miktar bahşiş alıyordum. Olay tarihinde tesisin müdürü bana müşterileri evine bırakmamı söyledi. Ben de daha önce kendisini tanımadığım ve isimlerini sonradan öğrendiğim Emre Bey'in aracı ile Emre Bey ve Burcu Hanım'ı evlerine götürmek üzere araca bindim. Olay yerinde vale olarak ben vardım. Ben olmasaydım, başka bir vale arkadaşım arabayı kullanacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek eski savunmasını tekrar etti.