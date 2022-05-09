Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza
Bursa'da eğlence merkezinde karşılaştığı 36 yaşındaki eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i, zorla arabaya bindirip darbettiği sebebiyle hakim karşısına çıkan 33 yaşındaki Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mütalaa veren savcı, Emre Özer'in,
'Cebir, tehdit veya hile kullanarak şahsı hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 16 sene, Ozan B.'nin de 14 sene hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 09.05.2022
13:22
Olay, geçen sene ekim ayında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde yaşandı. Eğlence mekanına kız arkadaşıyla giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisi Emre Özer geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özer, tartıştığı genç kızı, kalabalığın arasından zorla çekip, kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin hakimiyetindeki aracın arka koltuğuna bindirerek oradan uzaklaştı.
O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Emre Özer tarafından araçta şiddet gören Eşmen'i, aracın kırmızı ışıkta durması sonucu yardım feryatlarını duyan vatandaşlar kurtarıp hastaneye götürdü.
DAYAKÇI SEVGİLİ TUTUKLANDI
Olay sonrası yakalanan dayakçı sevgili tutuklanırken, sürücü ise serbest bırakıldı. Soruşturma sonrası 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Emre Özer ile Ozan B. hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Aralık ayında tahliye edilen Emre Özer, son duruşmada da daha önceki ifadesini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi. Özer, Burcu Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaşlıkları bulunduğunu, evlenmeği düşündüğünü, maddi yardımlarda bulunduğunu, kendisine zarar vermediğini ve Eşmen'in trafik ışıklarında arabadan inmek istediğini söylediğini belirtti.
"BEN OLMASAYDIM, BAŞKA BİR VALE ARKADAŞIM ARABAYI KULLANACAKTI"
Ozan B. de
"Olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak için, söz konusu eğlence merkezindeki müşterileri talepleri halinde gidecekleri yere bırakırdım. Karşılığında da cüzi bir miktar bahşiş alıyordum. Olay tarihinde tesisin müdürü bana müşterileri evine bırakmamı söyledi. Ben de daha önce kendisini tanımadığım ve isimlerini sonradan öğrendiğim Emre Bey'in aracı ile Emre Bey ve Burcu Hanım'ı evlerine götürmek üzere araca bindim. Olay yerinde vale olarak ben vardım. Ben olmasaydım, başka bir vale arkadaşım arabayı kullanacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek eski savunmasını tekrar etti.