09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

Bursa'da eğlence merkezinde karşılaştığı 36 yaşındaki eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i, zorla arabaya bindirip darbettiği sebebiyle hakim karşısına çıkan 33 yaşındaki Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mütalaa veren savcı, Emre Özer'in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak şahsı hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 16 sene, Ozan B.'nin de 14 sene hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:22
  • 1
  • 13
Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

Olay, geçen sene ekim ayında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde yaşandı. Eğlence mekanına kız arkadaşıyla giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisi Emre Özer geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

Özer, tartıştığı genç kızı, kalabalığın arasından zorla çekip, kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin hakimiyetindeki aracın arka koltuğuna bindirerek oradan uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Emre Özer tarafından araçta şiddet gören Eşmen'i, aracın kırmızı ışıkta durması sonucu yardım feryatlarını duyan vatandaşlar kurtarıp hastaneye götürdü.

  • 3
  • 13
Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

DAYAKÇI SEVGİLİ TUTUKLANDI

Olay sonrası yakalanan dayakçı sevgili tutuklanırken, sürücü ise serbest bırakıldı. Soruşturma sonrası 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Emre Özer ile Ozan B. hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

  • 4
  • 13
Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aralık ayında tahliye edilen Emre Özer, son duruşmada da daha önceki ifadesini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi. Özer, Burcu Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaşlıkları bulunduğunu, evlenmeği düşündüğünü, maddi yardımlarda bulunduğunu, kendisine zarar vermediğini ve Eşmen'in trafik ışıklarında arabadan inmek istediğini söylediğini belirtti.

  • 5
  • 13
Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza

"BEN OLMASAYDIM, BAŞKA BİR VALE ARKADAŞIM ARABAYI KULLANACAKTI"

Ozan B. de "Olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak için, söz konusu eğlence merkezindeki müşterileri talepleri halinde gidecekleri yere bırakırdım. Karşılığında da cüzi bir miktar bahşiş alıyordum. Olay tarihinde tesisin müdürü bana müşterileri evine bırakmamı söyledi. Ben de daha önce kendisini tanımadığım ve isimlerini sonradan öğrendiğim Emre Bey'in aracı ile Emre Bey ve Burcu Hanım'ı evlerine götürmek üzere araca bindim. Olay yerinde vale olarak ben vardım. Ben olmasaydım, başka bir vale arkadaşım arabayı kullanacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek eski savunmasını tekrar etti.