Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

Diyarbakır'da bayram ziyaretinden döndükleri esnada arabalarına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 42 yaşındaki eşi Garibe ve 18 yaşındaki kızı Nayime Dağ'ı toprağa veren, 6,13 ve 14 yaşındaki çocuklarının da ağır yaralandığını belirten Abdurrahman Dağ, kendisine de 4 kurşun geldiğini ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyledi. Dağ, "Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. Arabanın farları yandığı için S.B.'yi net olarak tanıdım" şeklinde konuştu.