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Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

Diyarbakır'da bayram ziyaretinden döndükleri esnada arabalarına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 42 yaşındaki eşi Garibe ve 18 yaşındaki kızı Nayime Dağ'ı toprağa veren, 6,13 ve 14 yaşındaki çocuklarının da ağır yaralandığını belirten Abdurrahman Dağ, kendisine de 4 kurşun geldiğini ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyledi. Dağ, "Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. Arabanın farları yandığı için S.B.'yi net olarak tanıdım" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:05
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Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

Olay, 3 Mayıs'ta akşam sularında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında gerçekleşti. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik ailenin içinde olduğu 34 DUG 48 plakalı araca ateş açıldı.

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Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

EŞİ VE KIZINI TOPRAĞA VERDİ

Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe (42) ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime(18), Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı.

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Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma tarafından olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Diyarbakır’daki aile infazında eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaptım yoksa kafama sıkarlardı

13 yaşındaki Mehmet tedavisinin ardından taburcu edilirken, kafasına kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mahir ile bacağında mermi bulunan Songül Dağ'ın hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Abdurrahman Dağ da taburcu edildi. Ancak 2 hastanede tedavi gören çocuklarına bakmak için çabalıyor.