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İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde birlikte olan çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla kayda aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs 50 yaşındaki şoförü A.Ş. ile 58 yaşındaki N.G. isimli kadın gözaltına alındı. İfade veren şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini ifade ederek, pişman olduğunu dile getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:25
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İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sularında yaşandı.

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İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.

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İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

VATANDAŞ KAYDA ALDI

E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu.

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İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdular.

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İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

KADIN OTOBÜSTE BULUNAMADI

Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı.