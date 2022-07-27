İETT şoförü otobüste sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde birlikte olan çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla kayda aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs 50 yaşındaki şoförü A.Ş. ile 58 yaşındaki N.G. isimli kadın gözaltına alındı. İfade veren şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini ifade ederek, pişman olduğunu dile getirdi.

DHA Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL