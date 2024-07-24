Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok'un 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.