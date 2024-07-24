24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok'un 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 24.07.2024 08:15 Güncelleme: 24.07.2024 08:15
  • 1
  • 9
Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

1 Mart tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan trafik kazası Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

  • 2
  • 9
Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

  • 3
  • 9
Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

  • 4
  • 9
Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

  • 5
  • 9
Canavar anne Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu yeniden hakim karşısına çıkıyor

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tok'un 11 Eylül saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi.