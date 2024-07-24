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İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm 'RİP' ile geliyor

İstanbul'da vatandaşın yazın sıcaklığında serinlemek için en çok tercih ettiği yerlerden olan Sarıyer, Arnavutköy ve Şile'deki sahillerde hafta sonu 6 kişi boğularak can verdi. İstanbul'un ölüm sahillerinde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen denize giren binlerce vatandaş canını hiçe sayarken, uzmanlar sudaki RİP akıntısına dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 08:58 Güncelleme: 24.07.2024 09:01
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İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm ’RİP’ ile geliyor

İstanbul'un birçok sahili son günlerde adeta ölüm saçıyor.


Sıcak havalardan bunalan vatandaşların sahillere akın etmesiyle birlikte boğulma oranlarında artış gözlemlendi.

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İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm ’RİP’ ile geliyor

İstanbul'da boğulma vakalarının en çok yaşandığı sahiller ise Kısırkaya, Şile ve Karaburun sahilleri oldu.

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İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm ’RİP’ ile geliyor

ÖLÜM AKINTISI
Cankurtaranlardan alınan bilgilere göre, boğulma vakaları genellikle cankurtaran hizmeti verilmeyen ve kayalık bölgelerde yaşanıyor.

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İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm ’RİP’ ile geliyor

Vatandaşların mümkün olduğunca cankurtaran olan sahillerde denize girmeleri önerilirken, çeken akıntı olarak bilinen RİP akıntısı da boğulma vakalarının önemli faktörlerinden biri.

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İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm ’RİP’ ile geliyor

SUDAKİ TEHLİKE: RİP AKINTISI
Denize gireceklerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise RİP akıntısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun RİP akıntısı ile ilgili bilgiler vererek bu akıntıya karşı olimpik yüzücülerin bile zorlandığını belirtti.