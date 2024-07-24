24 Temmuz 2024, Çarşamba
İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm 'RİP' ile geliyor
İstanbul'da vatandaşın yazın sıcaklığında serinlemek için en çok tercih ettiği yerlerden olan Sarıyer, Arnavutköy ve Şile'deki sahillerde hafta sonu 6 kişi boğularak can verdi. İstanbul'un ölüm sahillerinde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen denize giren binlerce vatandaş canını hiçe sayarken, uzmanlar sudaki RİP akıntısına dikkat çekti.
Giriş: 24.07.2024 08:58 Güncelleme: 24.07.2024 09:01
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