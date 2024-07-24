İstanbul sahillerinde büyük tehlike! Ölüm ’RİP’ ile geliyor

SUDAKİ TEHLİKE: RİP AKINTISI

Denize gireceklerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise RİP akıntısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun RİP akıntısı ile ilgili bilgiler vererek bu akıntıya karşı olimpik yüzücülerin bile zorlandığını belirtti.