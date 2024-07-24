Milyar dolarlık miras kavgası! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü
Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılan petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal'ın iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemelik oldu.
ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024
07:40
Güncelleme: 24.07.2024
07:45
Eski Sovyetler Birliği'ne mümessillik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile giren ilk özel Türk şirketi ve Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ilk Türk şirketi olan Pet Holding'in patronu Güntekin Köksal, 2022'de 91 yaşında vefat etti.
1974'ten itibaren 10 yıl Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya'dan birçok firmanın temsilciliğini yapan Köksal, 1990'da kurduğu Pet-Oil şirketi Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu.
Köksal, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak o ülkeler coğrafyasında yaptığı çalışmalar nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılmaya başladı.
ALDIĞI YALILAR, TEKNELER ÇOK KONUŞULMUŞTU
Sabah'ın haberine göre Kuzey Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın başka yerlerinde de petrol arayışlarını sürdüren Güntekin Köksal'ın bir dönem satın aldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalılar çok konuşulmuştu.
2010'da Sarıyer'de Padişah Abdülmecit'in oğluna yaptırdığı yalıyı alan Köksal, 2015'te ise bu yalının hemen yan tarafındaki komşu yalıyı satın almış, iki yalıya toplam 12 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.