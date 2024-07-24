Milyar dolarlık miras kavgası! Ünlü petrolcünün evlatları birbirine düştü

Eski Sovyetler Birliği'ne mümessillik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile giren ilk özel Türk şirketi ve Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ilk Türk şirketi olan Pet Holding'in patronu Güntekin Köksal, 2022'de 91 yaşında vefat etti.