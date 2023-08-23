HaberlerGaleriAvrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto
Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto
Avrupa Birliği teknoloji odaklı yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni yasa gereği sosyal ve dijital medyadaki yalan haber, dezenformasyon, manipüle edilmiş video ve fotoğraflar rekor cezalara çarptırılabilir. Google, Microsoft, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, AppleStore, Amazon ve Alibaba gibi dev markalar şimdiden önlemlerini almaya başladı.