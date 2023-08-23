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Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto

Avrupa Birliği teknoloji odaklı yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni yasa gereği sosyal ve dijital medyadaki yalan haber, dezenformasyon, manipüle edilmiş video ve fotoğraflar rekor cezalara çarptırılabilir. Google, Microsoft, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, AppleStore, Amazon ve Alibaba gibi dev markalar şimdiden önlemlerini almaya başladı.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 13:10
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Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto

Avrupa, sosyal medya ile aldığı yeni kararları yasa doğrultusunda devreye sokuyor. Yalan haber, dezenformasyon, manipüle edilmiş video ve fotoğraflarla ilgili getirdiği kurallara dahiline Google, Facebook, TikTok, Amazon, Microsoft, X, AppleStore, Instagram ve daha birçok sosyal medya ve dijital teknoloji devlerini de ekledi. Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan bu platformlarda hemen hemen istenilen her şey paylaşılırken, insanlar birbirleriyle de iletişim kurabiliyor. Ancak geniş bir ağa sahip olan bu platformlar, zaman zaman istenmeyen görüntüleri ve manipülasyonları denk getirebiliyor. AB bu konuda çığır açan yeni dijital kuralları devreye aldı ve ilk aşaması bu hafta yürürlüğe giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto

25 AĞUSTOS İTİBARİYLE DEVREDE!

Dijital Hizmetler Yasası, teknoloji odaklı düzenlemelerin bir parçası… Teknoloji devlerine karşı 27 ülke bu proje kapsamında yer alıyor.

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Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto
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Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto

25 Ağustos Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yasa, kullanıcıları çevrimiçi ortamda güvende tutmak ve yasadışı olan zararlı içeriklerin yayılmasını durdurmak için tasarlandı. Bununla birlikte Avrupalıların ifade özgürlüğü ve mahremiyet gibi temel haklarının da korunması amaçlanıyor. Kurallara uymamanın sonucunda ise şirketler çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacak.

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Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto

TWITTER, FACEBOOK VE INSTAGRAM…

Yasadan en çok Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat gibi platformların etkileneceği belirtiliyor.