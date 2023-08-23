Avrupa’dan sosyal medyaya sınırlama: Teknoloji odaklı düzenleme yolda! Youtube, TikTok, Instagram manipülasyonlarına veto

Avrupa, sosyal medya ile aldığı yeni kararları yasa doğrultusunda devreye sokuyor. Yalan haber, dezenformasyon, manipüle edilmiş video ve fotoğraflarla ilgili getirdiği kurallara dahiline Google, Facebook, TikTok, Amazon, Microsoft, X, AppleStore, Instagram ve daha birçok sosyal medya ve dijital teknoloji devlerini de ekledi. Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan bu platformlarda hemen hemen istenilen her şey paylaşılırken, insanlar birbirleriyle de iletişim kurabiliyor. Ancak geniş bir ağa sahip olan bu platformlar, zaman zaman istenmeyen görüntüleri ve manipülasyonları denk getirebiliyor. AB bu konuda çığır açan yeni dijital kuralları devreye aldı ve ilk aşaması bu hafta yürürlüğe giriyor.