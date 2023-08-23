23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Mekke'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Kabe'de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddeti ile bazı kişiler yürümekte zorlandı, çok sayıda güvenlik bariyeri devrildi. Bazı görevliler ise rüzgarın şiddeti ile yerde sürüklendi. Ancak Kabe'de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.08.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 15:18
  • 1
  • 12
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Yıldırımlar düştü eşyalar havada uçuştu. Kabe'de ibadet eden Müslümanlar fırtınanın ortasında kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Mekke'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış kameralara işte böyle yansıdı.

  • 3
  • 12
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Şiddetli yağış ve fırtına Mekke kentinde hayatı durma noktasına getirdi.

  • 4
  • 12
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Fırtınanın şiddeti ile bazı kişiler yürümekte zorlandı çok sayıda güvenlik bariyeri devrildi.

  • 5
  • 12
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Bazı görevliler ise rüzgarın şiddeti ile yerde sürüklendi.