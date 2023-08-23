Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına! Müslümanlar tavaf sırasında zor anlar yaşadı

Mekke'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Kabe'de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddeti ile bazı kişiler yürümekte zorlandı, çok sayıda güvenlik bariyeri devrildi. Bazı görevliler ise rüzgarın şiddeti ile yerde sürüklendi. Ancak Kabe'de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.