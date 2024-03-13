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Çanakkale'de kan donduran olay! Hukuk öğrencisi annesini öldürdü

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Hukuk fakültesi öğrencisi Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında para yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Cinayetin sebebi ise inanılır gibi değil.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:15
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Çanakkale’de kan donduran olay! Hukuk öğrencisi annesini öldürdü

Çanakkale'de dün sabaha karşı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Canan Kabil, (48) 10 yıl önce eşinden ayrılarak iki çocuğuyla birlikte İstanbul'dan memleketi Gelibolu'ya taşındı. Oğlu Furkan Sülünoğlu (25) Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken, abisi İstanbul'da oto alım satım işleriyle uğraşıyordu.

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Çanakkale’de kan donduran olay! Hukuk öğrencisi annesini öldürdü

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORLARDI KALDI
İddiaya göre anne Kabil ve oğlu Furkan Sülünoğlu uzun süredir psikolojik destek alıyordu. Genç çocuk sağlık sorunları nedeniyle dönem dönem okula gitmiyordu.

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Çanakkale’de kan donduran olay! Hukuk öğrencisi annesini öldürdü

MİRAS KALDI
Geçtiğimiz yıl Canan Kabil, babasını kaybetti ve kendisine yüklü miktarda miras kaldı. Genç kadın bu mirastan kendine kalan daire ve arazilerin kiraları ile geçinirken; iddiaya göre mirasın paylaşımı konusunda da kardeşiyle sorunlar yaşıyordu.

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Çanakkale’de kan donduran olay! Hukuk öğrencisi annesini öldürdü

TARTIŞMA ÇIKTI
Dün sabah saatlerinde Furkan Sülünoğlu ile annesi arasında miras paylaşımı ve para konusunda tartışma başladı.İddiaya göre bir süredir ilaçlarını kullanmayan genç çocuk, tartışma sırasında kendisini kaybetti.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada mutfaktan bulduğu bıçağı kapan Furkan Sülünoğlu, annesini kalbinden bıçakladı.

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Çanakkale’de kan donduran olay! Hukuk öğrencisi annesini öldürdü

TESLİM OLDU

Sabaha karşı alt kattan gelen gürültüye uyanan komşuları "ne olur yardım edin" çığlıklarını duyunca hemen polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çeken Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sülünoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.