13 Mart 2024, Çarşamba
Marmara'da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturma sürüyor. HTS kayıtları incelenen 6 kişilik mürettebatın, 6 saat boyunca hiçbir resmi kurum ve yakınlarından geçen gemiden telefon ya da telsizle yardım istemediği, armatör Murat Altıntaş'ın gemi batmadan 4 dakika önce Türk Radyo'ya, "Ambar muşambaları parçalandı, batma tehlikesi geçiriyoruz" çağrısı yaptığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:09
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