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Marmara'da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturma sürüyor. HTS kayıtları incelenen 6 kişilik mürettebatın, 6 saat boyunca hiçbir resmi kurum ve yakınlarından geçen gemiden telefon ya da telsizle yardım istemediği, armatör Murat Altıntaş'ın gemi batmadan 4 dakika önce Türk Radyo'ya, "Ambar muşambaları parçalandı, batma tehlikesi geçiriyoruz" çağrısı yaptığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:09
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Marmara’da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Marmara Adası'ndan hareket eden geminin 28 gün önce 6 kişilik mürettebatla batmasının ardından başlatılan soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

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Marmara’da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının tespit edilebilmesi için görevlendirilen deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi de rapor hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor.

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Marmara’da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Soruşturma kapsamında adli makamlarca yapılan ön tespitlerde, HTS kayıtları incelenen gemi mürettebatının saat 00.00-06.28 aralığında 112 Acil, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Telsiz İşletme Müdürlüğü (Türk Radyo), jandarma ya da Sahil Güvenlik'e yardım için telefon ya da telsizle çağrı yapmadığı belirlendi.

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Marmara’da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Gemi sahibi armatör Murat Altıntaş'ın "Batuhan A" batmadan 4 dakika önce saat 06.28'de Türk Radyo'ya, "Ambar muşambaları parçalandı, batma tehlikesi geçiriyoruz" çağrısı yaptığını tespit eden savcılık, mürettebatın söz konusu 6 saatlik zaman dilinde yakınlarıyla bazı görüşmeler yapmasına karşın herhangi yardım talebine bulunmadığı bilgisine ulaştı.

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Marmara’da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni detay! Yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Mürettebatın, sefer sırasında aynı konumdan geçen başka gemilere de ulaşarak yardım istemediği saptandı.