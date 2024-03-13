Müge Anlı'da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın son bölümünde ise şoke eden bir olay gündeme getirildi. Gözyaşları içinde evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. İşte olayın detayları...