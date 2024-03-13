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Müge Anlı'da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın son bölümünde ise şoke eden bir olay gündeme getirildi. Gözyaşları içinde evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:02
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Müge Anlı’da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı ve evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya soluğu Müge Anlı'da aldı.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

Sokakta tanıştığı 23 yaş küçük sevgilisinin evlilik hazırlığı yaptıkları sırada kaybolduğu iddiası ile stüdyoya gelen Mehmet Akkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

Bir yıldır birlikte yaşadığı Seda Duman'ın 21 Şubat günü hastaneye gideceğim diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Mehmet Akkaya, sevgilisinin hayatından endişeli olduğunu söyledi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Resmi nikah için gün aldıklarını söyleyen Mehmet, Seda'nın kıyafetleri ve sevgililer gününde aldığı çiçek ile sırra kadem bastığını söyledi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Park tanıştığı sevgilisi için gözyaşı dökmüştü! Aylarca kandırılmış...

Hayatından endişe ettiği sevgilisinden 20 gündür haber alamayan Mehmet, terk edildiğini düşünerek duygusal anlar yaşadı.

Gözünün yaşı dinmeyen Mehmet Akkaya, sevgilisini etinden, sütünden, yumurtasından eksik etmediğini söyledi.