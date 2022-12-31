31 Aralık 2022, Cumartesi
Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Troya antik kenti kazısında kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık desenli hançer sapı bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Bu tür buluntuları Doğu Akdeniz'de, Son Tunç Çağı için görüyoruz fakat desenli olanı Troya'daki tek örneği ve saray yapısının hemen önünde olması da özellikle buradaki yapıların işlevleri açısından çok önemli" dedi.
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:48
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