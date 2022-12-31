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Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Troya antik kenti kazısında kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık desenli hançer sapı bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Bu tür buluntuları Doğu Akdeniz'de, Son Tunç Çağı için görüyoruz fakat desenli olanı Troya'daki tek örneği ve saray yapısının hemen önünde olması da özellikle buradaki yapıların işlevleri açısından çok önemli" dedi.

Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:48
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Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 150 yıl önce başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da 2022 yılı aktif saha kazı çalışma dönemi tamamlandı.

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Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazıda ulaşılan fırın kalıntısı, bölgedeki Anadolu kültürüne ait izlere ilişkin arkeologlara önemli ipuçları verdi.

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Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Kazı Heyeti Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, 2022 kazı döneminin arkeolojik anlamda çok verimli geçtiğini söyledi.

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Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Özellikle arkeolojik kazı anlamında Troya'nın Anadolu kenti ve Anadolu kültürüne ait olduğuna dair kesin verilerin bu yıl ortaya çıktığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl Wilhelm Dörpfeld'in kazdığı, Troya saraylarının en büyüğü olan Troya 6 M Sarayı bölgesinde kazı yaptık. Burada özellikle Troya Savaşı ile ilişkilendirilen katman ve tabakaya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptık ve gerçekten Troya kazı tarihçesi açısından önemli, kemikten yapılmış desenli bir hançer sapına ulaştık. Bu çok önemli bir buluntu oldu bizler için."

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Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Prof. Dr. Rüstem Aslan,"Özellikle kemikten yapılan bu tür buluntuları Doğu Akdeniz'de, Son Tunç Çağı için görüyoruz fakat desenli olanı Troya'daki tek örneği ve saray yapısının hemen önünde olması da özellikle buradaki yapıların işlevleri açısından çok önemli. Buluntuların toprak altındaki kaynaklarını bize göstermesi açısından oldukça önem taşıyor." ifadelerini kullandı.