Çanakkale’de büyük keşif! 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Özellikle arkeolojik kazı anlamında Troya'nın Anadolu kenti ve Anadolu kültürüne ait olduğuna dair kesin verilerin bu yıl ortaya çıktığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl Wilhelm Dörpfeld'in kazdığı, Troya saraylarının en büyüğü olan Troya 6 M Sarayı bölgesinde kazı yaptık. Burada özellikle Troya Savaşı ile ilişkilendirilen katman ve tabakaya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptık ve gerçekten Troya kazı tarihçesi açısından önemli, kemikten yapılmış desenli bir hançer sapına ulaştık. Bu çok önemli bir buluntu oldu bizler için."