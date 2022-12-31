Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor da listeye sessiz kalmamış, 'tarafsız ve bağımsız bir oylama' ile hazırlanması gerektiğini vurgulayarak "İsterseniz hemen iyi bir örneğini ortaya koyalım." sözleri ile sosyal medyadan bir anket başlatmıştı. Taste Atlas'ın hazırladığı bir liste daha eleştirilerin odağı oldu.