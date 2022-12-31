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Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

Dünyadaki yemek trendlerini ve eğilimlerini takip eden Taste Atlas, geçen günlerde 'Dünyanın en iyi mutfakları' listesini yayınladı. Listede, Türkiye 7. sırada yer alırken Yunanistan 2. sıraya yerleşti. Yunanistan'ın Türkiye'nin üstünde olması tepkileri çekerken Taste Atlas'ın yayınladığı 'Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesi' de tartışmaların odağı haline geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:10
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Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

Bulgaristan merkezli Taste Atlas geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Dünyanın en iyi mutfaklar listesi' ile dikkatleri üzerine çekmişti. Listede Yunanistan'uın Türkiye'nin üstünde olması ise tepkiyle karşılanmıştı.

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Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor da listeye sessiz kalmamış, 'tarafsız ve bağımsız bir oylama' ile hazırlanması gerektiğini vurgulayarak "İsterseniz hemen iyi bir örneğini ortaya koyalım." sözleri ile sosyal medyadan bir anket başlatmıştı. Taste Atlas'ın hazırladığı bir liste daha eleştirilerin odağı oldu.

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Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

'Dünyanın En İyi Geleneksel Yemekleri' listesine Türkiye'den 11 lezzet ye aldı. Ancak Kokoreç'in Yunanistan'a ait gösterilmesi tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Hocam bu nedir ya!?" sözleri ile tepkilerini dile getirdi.

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Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

Türkiye'de en sık tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, kokoretsi adı ile Yunanistan mutfağına dahil edildi. Yunanistan; baklava, dolma, cacık, döner gibi birçok Türk yemeğini benzer isimlerle kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

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Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular

Öte yandan, Wikipedia'da "Kokoreç, Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek." olarak ifade ediliyor.