31 Aralık 2022, Cumartesi
Lezzet “hırsızı” Yunanistan! Türkiye’nin damak çatlatan yemeklerine “salça” olmuşlardı | Şimdi de ona göz koydular
Dünyadaki yemek trendlerini ve eğilimlerini takip eden Taste Atlas, geçen günlerde 'Dünyanın en iyi mutfakları' listesini yayınladı. Listede, Türkiye 7. sırada yer alırken Yunanistan 2. sıraya yerleşti. Yunanistan'ın Türkiye'nin üstünde olması tepkileri çekerken Taste Atlas'ın yayınladığı 'Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesi' de tartışmaların odağı haline geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:10
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