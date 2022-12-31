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Haberler Galeri 7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu belirtildi. Facianın ardından kahreden detaylar ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan anne-kızı son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa'nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 12:16
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7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cennet Yeldi, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen 7 kişinin cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Aydın Valiliği'nin 'Twitter' hesabından yapılan açıklamada, faciada yaşamını yitiren 7 kişinin Fatma Danaş, Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Cansu Karaboğa ile Emine Düztepe, kızı İrem Düztepe olduğu belirtildi.

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7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

Restoranda yaşanan patlamanın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

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7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

Düztepe ailesinin bir hafta önce Kuyucak ilçesinden Nazilli'ye taşındığı, İrem Düztepe'nin ise 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Baba İlker Düztepe'nin ise Şırnak'ta astsubay olarak görev yaptığı belirtildi. Babanın ise haberi alır almaz yola çıktığı öğrenildi.