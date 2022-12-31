7 kişinin öldüğü Aydın faciasında acı detay: Anne kızın son anları ortaya çıktı! Birbirlerine sarılarak can vermişler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu belirtildi. Facianın ardından kahreden detaylar ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan anne-kızı son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa'nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.